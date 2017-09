De horrorclown uit IT ziet er in het echt helemaal anders uit

Door: redactie

10/09/17 - 20u29 Bron: NME

De demonische clown uit de horrorfilm IT is in het echte leven lang zo griezelig niet. Sterker nog, er gaat een knap gezicht achter die dikke laag make-up schuil. De Zweedse Bill Skarsgard haalde met de vertolking van de moordzuchtige Pennywise zijn eerste grote rol binnen en laat heel wat vrouwenharten sneller slaan.

Zes uur, zo lang duurde het om Bill tot Pennywise om te toveren. © photo news.

Pennywise komt in de nieuwe adaptatie van IT in verschillende gedaanten voor, maar het vaakst verschijnt hij als clown met gele ogen en een bloedrode lach. Het contrast met de natuurlijke looks van Bill Skarsgard kan niet groter zijn. Een weelderige bos haar, ogen die door je heen lijken te kijken en een sterke kaaklijn, niet meteen een onaangenaam gezicht.



Zijn acteertalent heeft Bill van geen vreemde: zijn vader is Stellan Skarsgard. De 27-jarige Zweed werd in Stockholm geboren en maakt deel uit van een groot gezin van acht kinderen. Vier van hen zijn gebeten door de acteermicrobe. De bekendste is broer Alexander, die je waarschijnlijk uit de reeks True Blood kent.



Bill zet in de adaptie van de bestseller van horrorauteur Stephen King een erg geloofwaardige Pennywise neer. In een interview met NME vertelde de Zweed dat hij wel een idee had van hoe hij eruit zou zien als clown, maar dat hij toch verschoot toen hij zichzelf in de spiegel zag. "De eerste keer heb ik misschien vijf tot zes uur in de schminkstoel gezeten. Ik keek in de spiegel en zag het personage langzaam aan tot leven komen. Urenlang heb ik in de spiegel gestaard en verschillende gezichtsuitdrukkingen uitgeprobeerd."