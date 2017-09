'The Shape of Water' wint Gouden Leeuw op filmfestival van Venetië

EB

9/09/17 - 20u51 Bron: DPA, Belga

De Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro. © reuters.

The Shape of Water', de jongste film van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro, heeft vanavond op het internationale filmfestival van Venetië de hoofdprijs, de Gouden Leeuw voor de beste film, gewonnen. De prijs werd toegekend door een jury onder leiding van de Amerikaanse actrice Annette Bening.

'The Shape of Water' is een soort sprookje tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. De prent speelt zich af in het Amerika van 1962 en draait rond de ontdekking door de hoofdpersonages van een geklasseerd geheim experiment. De film werd vooral geprezen om zijn verbluffende beeldentaal, een handelsmerk van de Mexicaanse cineast.



Del Toro verwierf bekendheid - en een grote aanhang van cinefielen - met films als 'Pans Labyrinth', 'Cronos', 'The Devil's Backbone' en 'Hellboy' (1 en 2). Momenteel werkt hij aan een verfilming van Pinocchio.

Charlotte Rampling beste actrice De 71-jarige Britse actrice Charlotte Rampling is vanavond op het internationale filmfestival van Venetië bekroond met de Zilveren Leeuw voor de beste actrice. Rampling dankt dat aan haar rol in het drama 'Hannah' van de Italiaanse regisseur Andrea Pallaoro. In die film speelt zij een vereenzaamde vrouw die haar leven moet herinrichten nadat haar man in de gevangenis is beland. In haar lange carrière heeft de Britse al een resem onderscheidingen verzameld. Charlotte Rampling met de jongste van haar vele onderscheidingen. © reuters.