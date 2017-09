Shia LaBeouf uit Indiana Jones geschreven

TK

Het personage dat Shia LaBeouf speelde in Indiana Jones-film 'Kingdom Of The Crystal Skull' zit niet in de volgende film rond de avonturier.

In het nog titelloze vijfde deel van Indiana Jones zal Harrison Ford weer te zien zijn in zijn iconische rol. Shia speelde in de vorige prent - 'Kingdom Of The Crystal Skull' uit 2008 - nog de zoon van Indy. Even leek het dat de makers een nieuwe filmreeks rond hen planden. De scriptschrijver is nu echter duidelijk: "Harrison speelt Indiana Jones, dat kan ik met zekerheid zeggen. En het personage van Shia LaBeouf zit niet in de film."



De afwezigheid van de acteur zal alles te maken hebben met de kritiek die Shia gaf op 'Kingdom Of The Crystal Skull'. In 2010 zei hij tijdens een interview met de LA Times dat hij de fans had teleurgesteld en dat Harrison de film ook niet goed vond. Die reageerde daar weer op door Shia een idioot te noemen.



De vijfde Indiana Jones zal net als de eerste vier geregisseerd worden door Steven Spielberg. De film moet in 2020 uitkomen.