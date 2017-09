Borg/McEnroe: de legendarische Wimbledonfinale 1980 is verfilmd

Bewerkt door: mvdb

Foto boven: Sverrir Gudnason vertolkt Björn Borg. Foto onder: Shia LaBeouf als John McEnroe. © Screenshot YouTube.

De film Borg/McEnroe opent op 28 september de dertiende editie van het filmfestival van Zürich in Zwitserland.

Hoofdrolspeler Sverrir Gudnason en regisseur Janus Metz Pedersen wonen de Zwitserse première bij. Het is voor het eerst dat het filmfestival van Zürich opent met een Zweedse film.



De film van de Deense regisseur Janus Metz Pedersen gaat over de aanloop naar de Wimbledonfinale tussen de twee tennisiconen Björn Borg (een rol van Sverrir Gudnason) en zijn rivaal John McEnroe (Shia LaBeouf) in 1980. Stellan Skarsgard speelt de rol van Lennart Bergelin, de coach van Björn Borg.



De opnames waren in Zweden, Londen, Monaco en New York. Donderdag 7 september opent Borg/McEnroe het filmfestival van Toronto. Het filmfestival van Zürich is van 28 september tot en met 8 oktober.