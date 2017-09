Deze topfilms komen uit in september (en je kan tickets winnen!)

© rv.

video Deze week trekken we de deur van de zomervakantie achter ons dicht. Dat betekent dat het aantal grote blockbusters in de bioscoop fiks vermindert, maar wil niet zeggen dat het aanbod minder interessant is. Ook deze maand kan je naar een aantal prima films gaan kijken, en voor sommige zelfs tickets winnen.

1. IT Professionele clowns vrezen nu al voor hun toekomst, want de remake van de Stephen King-klassieker 'IT' belooft angstaanjagend goed te zijn. Het verhaal van het monster dat de gedaante van een clown aanneemt, was al het onderwerp van een gevierde miniserie in 1990. De schrijver zelf is nu laaiend enthousiast over de remake, en menig filmjournalist rapporteerde al dat de prent een prima horrorfilm is. Niet voor gevoelige kijkers, maar griezelfans moeten dit zeker in hun agenda plannen.



2. Mother! September is blijkbaar griezelmaand, want ook de psychologische thriller 'Mother!' komt in de zalen. Jennifer Lawrence en Javier Bardem spelen daarin een koppel wiens leven overhoop wordt gegooid als er een ander mysterieus koppel opduikt (gespeeld door Ed Harris en Michelle Pfeiffer). Een meer dan prima cast dus, en het zal ook zeker geen doordeweekse thriller zijn. Zo hebben de hoofdpersonages zelfs geen naam, maar worden ze aangeduid door 'mother', 'him', 'man' en 'woman'. Dat belooft.



Mother!, vanaf 13 september in de bioscoop.





3. Cargo Deze maand komt ook een uitstekende Vlaamse film in de zalen. Voor deze prent verdiepte Bevergem-regisseur Gilles Coulier zich in de harde wereld van de visserij. 'Cargo' draait rond een gezin dat naar de rand van de afgrond wordt gedreven, met hoofdrollen voor onder andere Sam Louwyck, Wim Willaert, Sebastien Dewaele, Gilles De Schryver en Mathias Sercu. En de trailer belooft niets dan goeds.



Cargo, vanaf 13 september in de bioscoop.





4. American Made Wie Tom Cruise zegt, denkt meestal aan een stevige actieprent of een romantische komedie. In 'American Made' laat de acteur echter zien dat hij meer in zijn mars heeft. Hij brengt het op waarheid gebaseerde verhaal van Barry Seal, een Amerikaanse piloot die door de CIA wordt ingelijfd en moet spioneren als drugskoerier voor de kartels. Een gedurfde keuze van Cruise, want de film stond in 2014 nog op de lijst met scripts die onverfilmbaar werden geacht.



American Made, vanaf 13 september in de bioscoop.





5. HHhH Deze prent krijgt van ons de prijs voor de vreemdste titel, maar eigenlijk gaat het om 'The Man with the Iron Heart'. Het is een Franse biologische thriller over de moord op Reinhard Heydrich, de man die de holocaust plande en uitvoerde. Naar verluidt was zelfs Hitler onder de indruk van zijn gebrek aan compassie. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Jason Clarke en een prima Rosamund Pike. Een echte aanrader voor geschiedenisfanaten en fans van oorlogsdrama's.



HHhH, vanaf 20 september in de bioscoop.





6. Wakefield Deze film kwam een paar maanden geleden al uit in de Verenigde Staten, maar kent nu pas zijn Belgische première. Het is een verfilming van het gelijknamige kortverhaal van E.L. Doctorow. Bryan Cranston en Jennifer Garner spelen daarin een koppel dat het vuur van hun relatie al lang verloren heeft. Wakefield zit vast in een sleur, en besluit zich in een opwelling te verschuilen in de garage, van waaruit hij een perfect zicht heeft op het leven van zijn gezin. Wat begint als een nachtje rust mondt uit in een volledige terugtrekking uit de maatschappij. De film wordt bestempeld als een prima drama met een stevige score van 6,4 op IMDb.



Wakefield, vanaf 20 september in de bioscoop.