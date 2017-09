Deleted scene uit 'Devil wears Prada' zet het internet op zijn kop

TK

video 'The Devil Wears Prada' moet een van de populairste comedydrama's van de laatste decennia zijn, en dat komt voornamelijk door Meryl Streep. Ze speelt de rol van de Miranda Priestly, een personage dat verdacht veel wegheeft van Vogue's Anna Wintour. Een koele, strenge vrouw dus, al werpt een onbekende scène nu een ander licht op de zaak. En daar hebben de fans moeite mee.

In 2006 was de wereld helemaal wég van Meryls vertolking in 'The Devil Wears Prada'. Ze speelt daarin de hoofdredactrice van het fictieve modeblad 'Runway', waarbij een vette knipoog naar Vogue wordt gegeven. Ze is een kille, haast gemene en veeleisende bazin, die doorheen heel de film geen rekening houdt met het leven van haar medewerkers. Haar job gaat voor alles.



Een van de scènes die uiteindelijk uit de film geknipt werd, laat een heel andere kant van Miranda zien. De beelden circuleren al enkele jaren, maar gingen dit weekend ineens de wereld rond toen een journalist bij Buzzfeed de beelden deelde. "Dit verandert heel de film voor mij", klinkt het, en daarin treden heel wat fans hem bij.



In de scène redt hoofdpersonage Andy haar bazin van een pijnlijke situatie als haar man haar in verlegenheid brengt. Andy leidt de beledigde man af, waarna Priestly haar een welgemeende 'thank you' toefluisterd. Toch niet zo hard en kil dus, die dame.