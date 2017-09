Professionele clowns houden zich vast voor negatieve gevolgen 'It'

TT

3/09/17 - 23u29

© rv.

Film Nu de releasedatum van de nieuwe horrorfilm 'It' met rasse schreden nadert, houdt de wereldvereniging voor professionele clowns, de World Clown Association, zijn hart vast voor de negatieve gevolgen. De organisatie roept zijn leden op zich niet te laten ontmoedigen, ook al zeggen bedrijven en families nu al optredens af.

Vorig jaar al had de clownsector het moeilijk door de negatieve reclame die het gevolg was van de 'scary clown'-hype, die vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk een tijdje populair was. Her en der werden enge clowns gespot, die enkel de bedoeling hadden mensen bang te maken.



Maar zij vertegenwoordigen op geen enkel manier de echte clowns, zo zegt de World Clown Association. Naar aanleiding van de release van de remake van Stephen Kings horrorklassieker 'It', roept de organisatie alle professionele clowns nu op de positieve, familievriendelijke kant van clowns te blijven benadrukken. "Zelfs het personage in de film 'It' zou als een fantasiepersonage gezien moeten worden, niet als een echte clown", klinkt het in een boodschap.



'It' verschijnt woensdag in de Belgische zalen, pas vrijdag is de film ook in de VS te zien. Auteur Stephen King, schreef dit voorjaar al dat de clowns boos op hem zijn. "Maar kinderen zijn altijd bang geweest van clowns. Schiet niet op de boodschappers om de boodschap."