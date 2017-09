Gal Gadot steunt gepeste vrouwen verkleed als Wonder Woman

Door: ESA

3/09/17 - 20u28 Bron: BBC

Gal Gadot, de actrice van Wonder Woman, twitterde haar steun aan twee vrouwen die het mikpunt werden van cyberpesten. Amaya Suriyapperuma en Seshani Cooray kregen een storm van gemene memes en cybergepest over hen heen toen foto's van hen verkleed als Wonder Woman online verschenen.

De twee Sri Lankaanse vrouwen verkleedden zich in zelfgemaakte kostuums voor de Comic Con in de commerciële hoofdstad Colombo. Toen er die avond foto's van hen online kwamen te staan, kregen ze een golf van gemene opmerkingen over zich heen. Hun vrienden probeerden de gemene nog geheim te houden omdat het de volgende dag de verjaardag was van Amaya, maar tevergeefs.



"Eerst was ik gechockeerd", zegt Amaya aan de BBC. "Ik liet het niet aan mijn hart komen, maar ik was stomverbaasd dat mensen hun kostbare tijd zouden gebruiken om iemand te haten die ze zelfs niet kennen."



Na de haat kwam er een ommekeer. "Er was een enorme steun op de Facebookpagina van de Sri Lankaanse Geek Club", zegt Amaya. "Mensen die ik niet eens persoonlijk kende stuurden me berichten om te zeggen dat ik me sterk moest houden. Het was fantastisch."



Een van de tweets van iemand die de meisjes steunde, ging viraal. Daarop tweette Patty Jenkins, de regisseur van Wonder Woman: "Ze zien er zo fantastisch, sterk en mooi uit! Zo'n prachtig werk en kostuums."