Op de set van de nieuwe film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel: "Iedereen hier hoopt dat de waarheid nog aan het licht komt"

"Ik heb David beloofd er vol voor te gaan. Dit verhaal moet verteld worden." Geen grappen en grollen bij Jonas Van Geel gisteren. De acteur vertoefde in Aalst voor de opnames van 'Niet schieten' en geeft in de nieuwe film van Stijn Coninx gestalte aan David Van de Steen. Die zag in 1985 als negenjarige zijn hele familie uitgemoord door de Bende Van Nijvel bij een overval op een Delhaize. "Iedereen op deze set hoopt dat de waarheid alsnog aan het licht komt."

"Ik wil niet de pretentie hebben om te zeggen dat wij hier even de zaak gaan oplossen", aldus Coninx. "Maar ergens hoop ik wel dat er opnieuw een collectieve verontwaardiging ontstaat. En misschien zelfs dat sommigen wroeging krijgen en alsnog gaan praten." Decleir, die de rol van de grootvader van David vertolkt, is drastischer. "Wanneer ik diegenen die ons vandaag vertegenwoordigen bezig zie, krijg ik nog steeds de indruk dat we niet alles mogen weten. Dat niemand het achterste van zijn tong laat zien. Er heerst nog steeds veel obscuriteit. Daarom is het belangrijk dit verhaal tot leven te wekken. We focussen nu op het verhaal van één iemand, maar hopen het zo te vertellen dat die vele andere slachtoffers niet gekwetst achterblijven. Dit verhaal moet verteld worden. Dat is onze plicht."



Jonas Van Geel was verrast door de vraag of hij de rol wilde. "Enkele dagen nadien heb ik de producer nog een sms gestuurd met de vraag of ze écht zeker waren? En dat, mochten ze me toch een vergissing vinden, ik dat zeker zou begrijpen", vertelt hij.