'IT' is nog niet in de zalen, maar deze gelukzakken zijn nu al laaiend enthousiast

29/08/17 - 18u45

Film Ook al krijgt ons land de primeur en wordt de remake van de Stephen King-klassieker 'It' eerst in de Belgische zalen vertoond, toch is het nog een dikke week wachten vooraleer we mee mogen griezelen met de engste clown in de geschiedenis van de film. Enkele journalisten kregen 'It' al te zien, en zij zijn laaiend enthousiast.

There's a line at the end that Bev says that made me tear up. I kind of loved this movie, folks. — Chris Evangelista (@cevangelista413) #ItMovie was spooktacular. Great cast, surprisingly funny, and genuinely unnerving scares. You'll still be freaked out when you get home. ¿¿ pic.twitter.com/n5EQpbk53N — Dan Casey (@DanCasey) Bill Skarsgard is putting in a performance that is going to turn him into the Freddy Krueger of a new generation. #ITMovie @ITMovieOfficial — Drew Dietsch ¿¿ (@DrewDietsch) Andy Muschietti's remake of IT (actually it's Part 1--The Losers' Club) succeeds beyond my expectations. Relax. Wait. And enjoy. — Stephen King (@StephenKing)

Volgens filmjournalist Chris Evangelista is 'It', het verhaal over de clown Pennywise die eens in de 27 jaar opduikt, een 'carnival funhouse of a film': luid, eng, maar ook grappig. Toch heeft hij ook "een hart". "De kinderen zijn geweldig, de regie is strak en de cinematografie is buitenaards", luidt het verdere oordeel van Evangelista.



Dan Casey van Nerdist spreekt dan weer van een "spooktaculaire" film, met een geweldige cast. Ook hij haalt de humor in de film aan. Drew Dietsch van Get Fandom noemt Bill Skarsgard, de jonge acteur die een metamorfose ondergaat om Pennywise te vertolken, zelfs de "Freddy Krueger van een nieuwe generatie".



Ook Stephen King, de auteur van het boek waar 'It' op is gebaseerd, toonde zich eerder al bijzonder tevreden met de nieuwe adaptatie van zijn werk.



De remake van 'It' staat al een tijdje op het verlanglijstje van menig filmliefhebber, en op 6 september is het eindelijk zo ver. Dan komt de film in de Belgische en Duitse zalen, pas twee dagen later is hij ook in de Verenigde Staten te zien. De vraag die op menig lippen brandt is of de film nog beter is dan de miniserie uit 1990, die toen al meteen een cultstatus meekreeg door de legendarische manier waarop Tim Curry Pennywise neerzette.



De trailer die al eerder verscheen gaf alvast een klein voorsmaakje: