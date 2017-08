Stijn Coninx maakt film over Bende van Nijvel, met eerste filmrol voor Zita Wauters

Bewerkt door: aja

video Vandaag zijn de eerste opnames gestart van de nieuwe film van Stijn Coninx 'Niet Schieten'. De film is gebaseerd op het boek en het levensverhaal van schrijver David Van de Steen 'Niet schieten, dat is mijn vader'. Zijn ouders en zus lieten het leven in 1985 bij de laatste aanslag van de Bende van Nijvel. Jan Decleir speelt de hoofdrol. Zita Wauters, de twaalfjarige dochter van Koen Wauters, heeft haar haar eerste filmrol beet.

'Niet Schieten' vertelt het verhaal van de negenjarige David van der Steen. Bij de start van de laatste aanslag van de Bende van Nijvel op het warenhuis Delhaize in Aalst op negen november 1985. Zijn ouders en zijn zus werden voor zijn ogen neergeschoten.



Nadat hij het boek had gelezen en hij David voor het eerst ontmoette, twijfelde Stijn Coninx geen seconde. Dit verhaal wilde hij verfilmen. "'Niet Schieten' is een verhaal over terreur maar ook over onvoorwaardelijke liefde, over de noodkreet van slachtoffers en het relaas van één van de grootste schandvlekken op onze rechtsstaat. Na jarenlange voorbereiding zijn we gestart met de opnames en ik weet mij omringd door een onwaarschijnlijk sterke cast en crew, ik moet alleen maar "actie!" zeggen." vertelt Coninx.

Jan Decleir en Jonas Van Geel in de hoofdrollen Jan Decleir speelt de grootvader van David. Ruim 25 jaar na 'Daens' is dit een nieuwe grote en intense samenwerking tussen Coninx en Decleir met een historisch verhaal dat tot onze recente geschiedenis behoort. De ouders van David worden vertolkt door Louis Talpe en Elke Van Mello. © Kinepolis.