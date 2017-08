Blanke acteur stapt op na kritiek omdat hij gecast werd voor Aziatisch personage

kv

29/08/17 - 02u54 Bron: BBC, The Hollywood Reporter

Ed Skrein vertolkte Daario Naharis in seizoen 3 van 'Game of Thrones', Frank Martin Jr. in 'The Transporter Refueled' en Francis Freeman/Ajax in 'Deadpool'. © ap.

De Britse acteur Ed Skrein heeft besloten om niet langer mee te werken aan een nieuwe verfilming van 'Hellboy' na kritiek omdat hij als blanke acteur de rol van een Aziatisch personage te pakken had gekregen.

De 34-jarige acteur, onder andere gekend van zijn rollen in 'Deadpool', 'Game of Thrones' en 'The Transporter Refueled', zegt dat hij niet wist dat het personage majoor Ben Daimio van Aziatische afkomst was toen hij de rol voor de stripverfilming aanvaardde.



De casting van Skrein kreeg veel kritiek en de makers werden beschuldigd van 'whitewashing': een praktijk waarbij blanke acteurs geselecteerd worden voor de vertolking van personages die oorspronkelijk niet blank zijn. Lees ook Felle kritiek op keuze voor Scarlett Johansson om Aziatische heldin te vertolken

"Verontrustende tendens" Via Twitter maakte Skrein bekend dat hij zich terugtrekt, zodat "de rol gepast gecast kan worden". De acteur zegt in een uitgebreide verklaring aan zijn Twittervolgers dat zijn casting de aanleiding vormde voor "intense conversatie en begrijpelijke verontwaardiging".



"Het is duidelijk dat de vertolking van dit personage op een cultureel correcte manier belangrijk is voor het publiek en dat het negeren van deze verantwoordelijkheid een verontrustende tendens zou verderzetten waarbij de verhalen en stemmen van etnische minderheden in de kunst vertroebelen," zegt Skrein. pic.twitter.com/8WoSsHXDFO — Ed Skrein (@edskrein)

Primeur Het is niet de eerste keer dat er controverse ontstaat over de casting van een blanke acteur voor de rol van een personage van een ander ras. Vorig jaar kwam Scarlett Johansson nog zwaar onder vuur te liggen omdat ze de rol van Aziatische majoor Mira Killian vertolkte in een live-actionversie van de animatiefilm 'Ghost in the Shell'. Tilda Swinton kreeg het vuur aan de schenen omdat ze in 'Doctor Strange' de rol van de Tibetaanse 'Ancient One' voor zich nam.



Skrein is echter de eerste blanke acteur die een prestigieus filmproject laat varen na kritiek over whitewashing, beweert The Hollywood Reporter.