Regisseur Texas Chainsaw Massacre en Poltergeist overleden

Bewerkt door: mvdb

27/08/17 - 18u15 Bron: ANP

Tobe Hooper in 2014. © epa.

Tope Hooper, regisseur van horrorklassiekers als The Texas Chainsaw Massacre en Poltergeist, is overleden. Hij was 74 jaar. Hooper overleed in Sherman Oaks in Californië door onbekende oorzaak, melden Amerikaanse media.

De in Texas geboren Hooper maakte het kassucces The Texas Chain Saw Massacre in 1974. De lowbudgetfilm over een kannibalistische familie met een kettingzaag was destijds in sommige landen verboden wegens het gewelddadige karakter. Het personage, seriemoordenaar Leatherface, is nog steeds een horror-icoon.



In 1982 vroeg Steven Spielberg aan Hooper of hij Poltergeist wilde regisseren. Deze film, over een gezin dat door geesten geterroriseerd wordt, was commercieel een nog groter succes dan The Texas Chainsaw Massacre en groeide eveneens uit tot een klassieker in het genre.



Professor

In de jaren zestig werkte Hooper nog als een professor aan een universiteit, naast zijn werk als cameraman voor documentaires. In The Texas Chainsaw Massacre liet hij studenten en leraren meedoen.



Andere titels die Hooper regisseerde zijn Lifeforce en een remake van Invaders from Mars. Zijn laatste film Djinn leverde hij af in 2013.