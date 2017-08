Robbe De Hert hervat opnames droomproject 'Hollywood aan de Schelde'

Door: redactie

26/08/17 - 10u45 Bron: ATV

Peetvader van de Vlaamse film Robbe De Hert. © photo news.

Peetvader van de Vlaamse film Robbe De Hert heeft het filmen van zijn droomproject 'Hollywood aan de Schelde', een documentaire over de geschiedenis van de Belgische film, hervat. Dankzij een succesvolle crowdfunding en benefiet kan de Antwerpenaar zijn film afwerken.

Eerder deze maand raakte bekend dat de Nederlandse producent Willem Thijssen mee in het project stapt. De Hert en Thijssen werkten al samen voor onder meer 'De Witte van Sichem' en 'Gaston's War'.



De voorbije week hervatte De Hert de opnames. ze week al, vonden de eerste opnames plaats. Hij beschikt al jaren over vele uren beeldmateriaal, maar kreeg door financiële problemen het project nooit rond. Dankzij de steun van heel wat sympathisanten en filmliefhebbers kwam er toch schot in de zaak.