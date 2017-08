Stephen Kings The Dark Tower is eindelijk verfilmd

Ab Zagt

Roland (Idris Elba) en Jake (Tom Taylor) in New York. © rv.

Fans van de boekenserie The Dark Tower van Stephen King keken raar op toen zij de naam van de hoofdrolspeler van de langverwachte verfilming hoorden: Idris Elba, de donkere acteur uit de misdaadserie Luther. The Gunslinger is toch blank?

We hadden een acteur nodig die genoeg power, doorzettingsvermogen en overtuigings­kracht kon uitstralen. Idris heeft die kwaliteiten Regisseur Nikolaj Arcel Toen Stephen King begin jaren 80 het eerste boek schreef van zijn serie fantasyserie The Dark Tower had hij een duidelijk voorkeur voor de acteur die ooit zijn personage The Gunslinger Roland zou moeten spelen: Clint Eastwood.



De keuze van King was logisch: in de boeken is Roland een ridderachtige figuur die als een Amerikaanse cowboy tevens als scherpschutter tekeer kan gaan. Wie anders dan de grootste westernheld aller tijden zou Roland moeten spelen?



Toen King zijn eerste Dark Tower-boek schreef was Eastwood een veertiger die de rol makkelijk had aangekund. Maar inmiddels is hij een broze man van 87 die uitsluitend nog films regisseert. Lees ook "Hollywood is eindelijk klaar voor een zwarte held"

Regisseur Nikolaj Arcel. © Reporters / Abaca. De verfilming van The Dark Tower, een serie van acht boeken, heeft lang op zich laten wachten. Diverse regisseurs - onder wie J.J. Abrams en Ron Howard - hebben het geprobeerd. Maar zij kwamen niet uit het ingewikkelde concept van de reeks die een parallelle wereld voorstelt waarin een Donkere Toren voor het evenwicht in het universum zorgt. The Gunslinger probeert de vrede te bewaren. Hij strijdt tegen De Man in het Zwart, een destructieve tovenaar gespeeld door Matthew McConaughey.



Toen filmmaatschappij Sony wel een oplossing had gevonden, moest naar een nieuwe hoofdrolspeler worden gezocht. De Deense regisseur Nikolaj Arcel, die onder meer The Girl with the Dragon Tattoo verfilmde, had er geen moeite mee toen hij werd geconfronteerd met de keuze van Idris Elba, die eerder onder anderen Nelson Mandela speelde in Long Walk to Freedom.



"Ik denk die dat de huidskleur van The Gunslinger niets uitmaakt voor de geloofwaardigheid van zijn personage", meent de regisseur. "We hadden een acteur nodig die genoeg power, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht kon uitstralen. Idris heeft die kwaliteiten.''



De acteur in kwestie heeft zich van de controverse niets aangetrokken toen hij de rol accepteerde."Eerlijk gezegd: ik had geen enkel boek uit de serie gelezen toen ik voor deze film werd gevraagd. Ik was mij er ook aanvankelijk niet van bewust dat mijn personage blank is. Maar ik denk dat het niets uitmaakt. Bovendien heeft Stephen King zijn zegen gegeven om mij te casten. Wat wil je dan nog meer?"



De film baseert zich op twee delen uit The Dark Tower-reeks. "We hebben het eerste en het derde boek samengevoegd", legt Arcel uit. "Dat leek ons de beste manier om het gegeven, dat tamelijk veelomvattend is, te introduceren. Lezers van de boekenserie hebben natuurlijk heel veel voorkennis, maar wij moesten ook rekening houden met kijkers die deze boeken niet kennen." Roland strijdt tegen De Man in het Zwart, een destructieve tovenaar gespeeld door Matthew McConaughey. © ap.