Lego-fans opgelet: grootste Millennium Falcon ooit komt eraan

Bonne Kerstens

24/08/17 - 08u30 Bron: AD.nl

De nieuwe Lego-set wordt de grootste ooit met maar liefst 7.541 onderdelen. © Lego.

Lego-fans kijken reikhalzend uit naar 1 oktober. Dan wordt de grootste Lego-set ooit uitgebracht. De remake van de Millennium Falcon, het iconische Star Wars-ruimteschip, bestaat uit maar liefst 7.541 onderdelen. Voor de echte fanaten betekent dat 20 uur achter elkaar zwoegen.

Op internet wordt er al veel over gesproken: de Deense speelgoedfabrikant komt met iets bijzonders. Iets wat groter, mooier en beter is dan ál het voorgaande. De Nederlandse Lego- en Star Wars-fan Jip van den Boogerd uit Gouda kan niet wachten tot het zo ver is. "Hier gaat mijn hart echt sneller van kloppen", bekent de Gouwenaar. "Ik ben al een paar maanden aan het sparen, want deze set gaat een grote hap uit mijn Lego-budget nemen."



Lego zelf is nog uiterst geheimzinnig over het ruimteschip waarmee Han Solo en Chewbacca heel wat vlieguurtjes aflegden. Begin augustus kwamen de Denen op Twitter al met een korte film. En in de weken die daarop volgden, onthulden ze telkens wat meer.



Slim, want zo worden de fans langzamerhand warm gemaakt. En dat is wel nodig, want liefhebbers moeten voor de Ultimate Collectors Set Millennium Falcon 800 euro neertellen. Een fors bedrag, maar niets vergeleken met wat de originele Lego-set uit 2007 nu opbrengt. Op Amazon betaal je daar al gauw 6.000 dollar voor. "Als ik hem heb, dan bouw ik hem ook op", vertelt Van den Boogerd. "Ik vind dat Lego gemaakt is om mee te werken. Dat moet je niet in de doos houden."