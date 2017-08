Jan Verheyen werkt aan film 'De collega's 2.0'

Bewerkt door: aja

23/08/17 - 17u16 Bron: Belga

© vrt.

Regisseur Jan Verheyen werkt aan een nieuwe film gebaseerd op het concept van 'De collega's', de legendarische kantoorserie van Jan Matterne, die vanaf 1978 drie seizoenen lang op de toenmalige BRT liep. De plannen zitten nog in een pril stadium. De film zou eind volgend jaar in de zalen moeten komen.

© photo news.

De werktitel van het project is 'De collega's 2.0', bevestigt Verheyen aan Belga. "We zullen met een volledig nieuwe cast werken, al is het maar omdat de acteurs van toen intussen allemaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben". Verheyen sluit wel niet uit dat iemand van de oorspronkelijke cast een kleine gastrol krijgt.



Welke acteurs deel zullen uitmaken van de nieuwe cast, is nog niet beslist. Verheyen hoopt dat het definitieve scenario tegen eind oktober afgewerkt is en dat de casting daarna snel afgerond kan worden. De opnames zouden in mei en juni volgend jaar plaatsvinden.