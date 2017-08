Door: redactie

23/08/17 - 16u15

© Screenshot.

video Aan de horrorfilm "The Evil Within" is maar liefst 15 jaar gewerkt. Regisseur Andrew Getty erfde in 2002 de miljoenen van zijn grootvader, waarmee hij de productie van de film kon financieren. Het project heeft in totaal 6 miljoen dollar gekost. Het is nog niet zeker of de film ook in de Belgische zalen zal te zien zijn, maar de trailer jaagt ons alvast de stuipen op het lijf.