VIDEO: jongedame wordt hysterisch nadat ze duivel ziet verschijnen in horrorfilm 'Annabelle'

Wie de horrorfilm 'Annabelle: Creation' gaat bekijken, beschikt maar beter over een stevige maag. Sommige bioscoopgangers krimpen letterlijk in elkaar van de schrik en zweren nooit meer een pop in huis te zullen halen. In Brazilië reageerde een 20-jarige jongedame zelfs zo hysterisch dat ze kokhalzend op de grond moest gaan liggen. Op de onderstaande beelden ziet u hoe vrienden haar tussen het schreeuwen en hoesten door proberen te kalmeren.

