"Hollywood is eindelijk klaar voor een zwarte held"

KRISTIEN GIJBELS- MORATO

22/08/17 - 05u00

© RV.

Hij raakte bij ons bekend dankzij topreeksen als 'Luther' en 'The Wire', maar dit najaar moet zijn grote doorbraak betekenen op het witte doek. Idris Elba is samen met Matthew McConaughey te zien in de verfilming van Stephen Kings 'The Dark Tower'. Opmerkelijk: in de boeken is zijn personage blank en lijkt hij op Clint Eastwood. "Hollywood stapt stilaan af van zijn clichés. Een zwarte held kan nu ook."