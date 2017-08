"Hollywood is eindelijk klaar voor een zwarte held"

KRISTIEN GIJBELS- MORATO

22/08/17 - 03u00

© RV.

Hij raakte bij ons bekend dankzij topreeksen als 'Luther' en 'The Wire', maar dit najaar moet zijn grote doorbraak betekenen op het witte doek. Idris Elba is samen met Matthew McConaughey te zien in de verfilming van Stephen Kings 'The Dark Tower'. Opmerkelijk: in de boeken is zijn personage blank en lijkt hij op Clint Eastwood. "Hollywood stapt stilaan af van zijn clichés. Een zwarte held kan nu ook."

© RV. Voor zijn rol als inspecteur Luther in de gelijknamige BBC-reeks kreeg Elba in 2012 een Golden Globe, maar dat was niet zijn eerste legendarische vertolking. Tussen 2002 en 2004 speelde hij drugdealer Stringer Bell in 'The Wire', één van de eerste grote successen van HBO. Momenteel is de knappe Brit te bewonderen in 'The Dark Tower', en de komende maanden volgen nog drie blockbusters: 'The Mountain Between Us', 'Molly's Game' en 'Thor: Ragnarok'. Nu moet het wel gaan gebeuren voor Elba, want tot nu toe was het vaak een verhaal van 'net niet'. Zo werd hij onlangs nog genoemd als kanshebber om de nieuwe - en dus de eerste zwarte - James Bond te worden. Maar Daniel Craig bedacht zich en kruipt opnieuw in de huid van 007.





Kleurenblind © HFPA. Niettemin levert Idris in 'The Dark Tower', een verfilming van de enorm populaire boekenreeks van Stephen King, ook baanbrekend werk. Zijn personage, Roland Deschain van Gilead, is op papier een blanke die op Clint Eastwood lijkt. Toch kozen de filmmakers er bewust voor om de rol aan Elba te geven. Hollywood wordt langzaam maar zeker kleurenblind, zegt hij. "De filmwereld stapt stilaan af van zijn clichés. Zo krijgen we nu heel andere helden en hoef je niet meer bloedmooi te zijn om als sexy te worden beschouwd. Hollywood werd als het ware gedwongen om zich aan te passen en minderheden meer aan bod te laten komen. Er bestaat zoveel onenigheid in de wereld, maar entertainment lijkt zowat het enige dat mensen dichter bij elkaar kan brengen. Dat ik nu de kans krijg om een zwarte held te spelen in een blockbuster, voelt dan ook goed aan. Het was tijd voor iets nieuws."





Dj Big Driis Elba is niet alleen een steengoede acteur, maar ook producent, regisseur, papa van zoon Winston (3) en dochter Isan (15) - én dj. Zo stond hij deze zomer op een aantal festivals in Engeland en speelt hij deze maand nog een paar keer op Ibiza. "Een fantastische plek om te draaien", glundert 'DJ Big Driis'. Hoewel Elba al jaren een horde trouwe fans heeft, zien de bekende dj's hem veel minder graag komen. "Het dancewereldje is heel elitair. De 'echte' dj's vinden celebrity-dj's maar niks. Maar ik werk net keihard om mijn fanbase uit te bouwen en om de juiste promotors te vinden die mij blindelings vertrouwen. Al dat werk begint gelukkig eindelijk zijn vruchten af te werpen."



Niet enkel op muzikaal vlak gaat het dus steeds beter. Dezer dagen probeert zowat elke filmmaker Idris te strikken. "Als jonge acteur was ik al blij dat ik überhaupt werk kon vinden. Ik moest helemaal onderaan de ladder beginnen en kon allesbehalve kieskeurig zijn. Anders was mijn carrière nooit van de grond gekomen. Acteren is mijn grootste passie en ik ben er constant mee bezig. Daardoor heb ik soms moeite met vrije tijd, maar ik probeer eraan te werken. Ik besef heel goed dat ik op een dag te oud zal zijn om te acteren, of dat ik in het ergste geval dood zal zijn. Met mijn luie kont in de zetel zitten? Dat is écht niks voor mij. Ik moet mezelf nuttig kunnen maken." Elba's enorme levenslust is naar eigen zeggen het gevolg van het overlijden van zijn vader. Winston, naar wie hij zijn zoontje vernoemde, verloor vier jaar geleden op 72-jarige leeftijd de strijd tegen longkanker. "Dat was veruit één van de moeilijkste gebeurtenissen uit mijn leven. Papa overleed in dezelfde periode als de geboorte van mijn zoon, waardoor ik voortdurend van het ene uiterste naar het andere ging. Ik heb lang moeite gehad om mijn verdriet te verwerken, maar ik ben er uiteindelijk sterker uitgekomen." De acteur liet onlangs zelfs optekenen dat hij na zijn vaders dood geen zin meer had om te leven.