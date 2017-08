Disneyfans zijn helemaal in de war na deze ontdekking over The Lion King

TK

De huidige generatie groeit op met 'Frozen' en 'Cars', maar in onze tijd was 'De Leeuwenkoning' een van dé Disneyklassiekers. Je weet wel, de film waarin Simba wegloopt nadat zijn vader Mufasa vermoord wordt door zijn broer Scar. Al blijkt dat toch niet helemaal te kloppen.

Producers Rob Minkoff en Don Hahn, die in 1994 verantwoordelijk waren voor 'The Lion King', dropten dit weekend een bommetje tijdens een interview ter ere van de nieuwe dvd-uitgave van de film. Ze verklapten daarin dat Mufasa en Scar helemaal geen broers zijn.



"Toen we de film maakten, was het voor ons duidelijk dat de twee niet met elkaar verwant zijn", aldus Hahn. "In het wild komt het immers niet voor dat twee broers in dezelfde troep leven. Als het mannetje in de troep oud wordt, dan komt er een sterkere leeuw langs die hem en zijn kinderen vermoordt en dan zijn plaats inneemt. Dat is wat we hier ook wilden weergeven, we wilden trouw blijven aan de biologische wetten."



"Heel uitzonderlijk komt het wel voor dat er twee mannetjesleeuwen samen leven, maar dan zijn het nooit gelijken: een van hen leeft dan wat in de schaduw", vervolgt Hahn. En dat is dan ook de rol van Scar: degene die aan de rand van de troep leeft. "Hij noemt Mufasa dan wel zijn broer, maar ze hebben niet dezelfde genen. Hij is de minst sterke leeuw, en daarom wil hij het hoofd van de troep vermoorden om de leiding over te nemen."



Biologisch dus correct, maar Disney haalt daarmee wel heel wat fans onderuit. Die kunnen er niet zo goed mee om dat ze al die tijd dachten dat Scar en Mufasa echte broers waren. "Is heel ons leven dan een leugen?", klinkt het dramatisch op sociale media.