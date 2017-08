Door: redactie

20/08/17 - 20u25

In 2013 bezocht Jerry Lewis nog het filmfestival van Cannes. © reuters.

In zijn woning in Las Vegas is komiek Jerry Lewis (91) overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Jerry Lewis werd in 1926 geboren in Newark. Zijn vader was ook komiek. In 1946 vormde hij een komisch duo met zanger Dean Martin. Drie jaar later werd hun eerste film uitgebracht. De samenwerking zou tien jaar duren, daarna kregen de twee het met elkaar aan de stok.



Slapstick

Lewis speelde de hoofdrol in een groot aantal slapstick-achtige films en series in de jaren vijftig en zestig. Toen gold hij als een van de populairste filmacteurs in Hollywood.



Ook als regisseur was hij succesvol, onder meer met 'The Nutty Professor' uit 1963.



In 2013 stond hij nog hoogbejaard op de filmset. In 1982 werd hij klinisch dood verklaard na een hartaanval, maar toch overleefde hij.