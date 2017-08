Komiek Jerry Lewis (91) overleden

Bewerkt door: mvdb

20/08/17 - 20u25 Bron: Belga

In 2013 bezocht Jerry Lewis nog het filmfestival van Cannes. © reuters.

Acteur, komiek, regisseur en producent Jerry Lewis is zondag op 91-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Las Vegas. Zijn agent heeft het overlijden bevestigd aan verscheidene Amerikaanse media.

Dean Martin (links) en Jerry Springer in 1976. De twee waren tien jaar lang een komisch duo, maar gingen in 1956 (met ruzie) uit elkaar. © ap. © ap. © ap.

De in New Jersey geboren Lewis staat te boek als één van de eerste supersterren in de geschiedenis van Hollywood. Lewis startte zijn carrière in het midden van de jaren negentig aan de zijde van zanger Dean Martin. Het komische duo maakte furore met slapstick, eerst in de theaterzalen en op televisie en vanaf de jaren vijftig ook op het witte doek. 'My Friend Irma' was hun eerste succes.



'The Nutty Professor'

In 1956 scheidden hun wegen en vatte Lewis een succesvolle solocarrière aan. Hij groeide niet enkel uit tot de meest populaire acteur van de Verenigde Staten, maar ging ook aan het produceren en regisseren. 'The Nutty Professor' en 'The Bellboy' zijn enkele hoogtepunten uit die periode.



Vanaf midden jaren zestig begon zijn filmcarrière wat te tanen, maar in die periode lanceerde Lewis wel een jaarlijkse televisiemarathon ten voordele van de bestrijding van spierdystrofieën.



Rugpijn

Lewis, die zelf met rugpijn kampte, zou die benefietactie meer dan veertig jaar volhouden en volgens het blad Variety zamelde hij in die periode meer dan twee miljard dollar in. Het leverde hem zelfs een nominatie voor de Nobelprijs op.



Op het witte doek zou Lewis nog af en toe schitteren, onder meer met dramatische rollen in 'The King of Comedy' en 'Arizona Dream'. Uiteindelijk zou hij in meer dan zestig films spelen. Zijn prent 'The Nutty Professor' werd in 1996 heruitgebracht in een nieuwe versie met Eddie Murphy in de hoofdrol.



Lewis werd op 16 maart 1926 in New Jersey geboren als Joseph Levitch. Hij is afkomstig uit een joods gezin met Russische roots. Hij had zes zonen uit zijn eerste huwelijk en adopteerde een dochter tijdens zijn tweede huwelijk.



In 1982 werd hij klinisch dood verklaard na een hartaanval, maar toch overleefde hij. Na een minder succesvolle periode maakte Lewis begin jaren tachtig een redelijk succesvolle comeback op het witte doek. Dat gebeurde in de film The King of Comedy van Martin Scorsese. Zijn laatste kleine rol speelde hij 2016 in de film The Trust.