Deze 5 films kan je dit weekend op tv zien

We moeten je teleurstellen: het blijft nog een heel weekend kwakkelweer. Een goede zomer kan je het niet echt noemen, maar gelukkig maken de tv-zenders dat goed door ons dit weekend weer een aantal puike films voor te schotelen. Deze vijf zijn zeker het bekijken waard.

1. Rise of the Planet of the Apes (2011)

Momenteel kan je 'War of the Planet of the Apes' gaan bekijken in de bioscoop, maar wie de oorsprong van Caesar wil kennen, moet vanavond bij VTM zijn. Daarin wordt uitgelegd hoe het allemaal zo hard uit de hand kon lopen, of toch volgens het standpunt van de huidige trilogie. De allereerste Planet of the Apes dateert intussen al van 1968. In 2001 gaf Tim Burton het een kans, maar daarna bleef het stil tot 2011. In deze versie kan je trouwens Andy Serkis (Gollem uit The Lord of the Rings) horen als Caesar.



Will Rodman is een wetenschapper die een geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer test op apen. Hij voert zijn eerste testen uit op de chimpansee Caesar, die daardoor een menselijke intelligentie ontwikkelt. De aap wordt niet goed behandeld en geregeld uitgescholden door bezoekers. Hij is dit snel beu en besluit dan maar te ontsnappen uit het laboratorium.



Rise of the Planet of the Apes, vanavond om 20.29 uur op VTM.





2. The Karate Kid (2010)

Ook van deze prent bestaan er enkele versies. Degene die je vanavond op Q2 kan bekijken, is daarvan de vierde en de recentste. Jackie Chan treedt aan als de norse leraar, en Jaden Smith (zoon van Will Smith) doet zijn best om een goede karateka te worden. De jonge acteur was toen 12 jaar, maar trainde toch drie maanden lang keihard om klaar te zijn voor de rol.



De twaalfjarige Dre Parker is erg populair op zijn school in Detroit. Jammer genoeg verhuist hij samen met zijn moeder naar China, waar hij het mikpunt wordt van pesterijen. Dre is immers smoorverliefd op zijn snoezige klasgenote Meiying, wat niet naar de zin is van de klasprimus Cheng en diens meelopers. Dre heeft geen verweer en krijgt dan ook geregeld een pak slaag. Daar komt verandering in als hij Mr. Han leert kennen.



The Karate Kid, vanavond om 20.37 uur op Q2.





3. Aliens (1986)

Het zijn niet allemaal actiefilms op tv vanavond: er is ook een rasechte horrorfilm te zien. Met 'Aliens' van James Cameron belooft CAZ je een fikse portie griezelen. De film is een vervolg op de originele 'Alien' van Ridley Scott, maar Sigourney Weaver treedt wel opnieuw aan als Ellen Ripley. Het was voor regisseur Cameron overigens geen gemakkelijke klus om de film in elkaar te boksen. Hij was toen nog een nobele onbekende en zijn assistent deed voortdurend moeilijk.



Na zevenenvijftig jaar in een comateuze slaap vertoefd te hebben, wordt de sonde van officier Ripley opgepikt door een ruimteschip. Ze komt erachter dat planeet LV- 426 intussen gekoloniseerd is door mensen die geen idee hebben van het bestaan van bloeddorstige aliens. Haar waarschuwingen vallen in dovemansoren en Ripley onderneemt een expeditie naar de vervloekte planeet. Daar blijkt echter niemand nog in leven...



Aliens, vanavond om 22.55 uur op CAZ.





4. E.T. (1982)

Nog meer ruimtewezens op tv dit weekend, maar dit keer wel van de sympathieke soort. Het meesterwerk van Steven Spielberg, met een piepjonge Drew Barrymore, wordt intussen als een van de grote filmklassiekers gezien. Wist je trouwens dat E.T. op een bepaald moment in de film gespeeld wordt door een 12-jarige jongen die zonder benen geboren werd? Hij was echter heel bedreven in het lopen op zijn handen.



Een groep buitenaardse wezens komt met een ruimteschip de planeet Aarde bekijken, maar ze vergeten een bemanningslid bij hun terugkeer. Het ruimtewezen verstopt zich in de achtertuin van een familie uit Los Angeles. Zoon Elliott ontdekt de E. T. en er ontstaat een diepe vriendschap. Ondertussen begint de aardse atmosfeer zijn gezondheid aan, te tasten. Ook Elliott voelt zich niet lekker. Hun band is immers zo hecht geworden dat ze dezelfde gevoelens ervaren.



E.T., morgen om 20.40 op CAZ.