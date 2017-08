Stuntvrouw dood bij opnames 'Deadpool 2'

Door: redactie

14/08/17 - 22u38 Bron: Belga

Bij de opnames van de film 'Deadpool 2' is maandag een stuntvrouw verongelukt. Het ongeval gebeurde bij een stunt met een motorfiets in Vancouver, zo deelde de Canadese politie mee.

Volgens ooggetuigen vloog de stuntvrouw op haar motorfiets de lucht in voordat ze door het glas van de Shaw Tower ging. Omstanders dachten aanvankelijk dat de crash onderdeel was van de opnames, maar beseften algauw dat het incident niet in het script stond. Volgens sommige ooggetuigen had de vrouw niet geremd voor de crash.



'Deadpool 2' is een vervolg op de verfilming van de marvel-comic "Deadpool" met Ryan Reynolds als de in het rood en zwart geklede antiheld. Deel één bracht vorig jaar wereldwijd meer dan 780 miljoen dollar in het laatje. Deel twee, geregisseerd door David 'John Wick' Leitch, komt in juni 2018 in de bioscoopzalen. Het is nog niet duidelijk of het ongeval die plannen in de war zal sturen.



Het ongeval is de tweede mislukte stunt op een filmset in evenveel dagen. Daags voordien verwondde Tom Cruise zich op de set van 'Mission Impossible 6'. Cruise bezeerde zijn been in Londen.