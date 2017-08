75 jaar Bambi: deze dingen wist je nog niet over de tekenfilm

TK

Gisteren was het exact 75 jaar geleden dat Disney 'Bambi' uitbracht. Het schattige witstaarthertje vormt het onderwerp van een van de meest geliefde tekenfilms aller tijden. In de onderstaande video geven we negen onbekende weetjes over de film die Steven Spielberg 'the biggest crying movie of all time' doopte. Want geef toe, wie pinkte er geen traantje weg toen zijn moeder stierf...