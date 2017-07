Laura Tesoro wordt een emoji

Door: redactie

27/07/17

Binnenkort komen alle figuurtjes van je smartphone tot levenin de 3D-animatiefilm 'Emoji'. Van smiley tot lachend kakske: elk uniek figuurtje zit ertussen.

De vrolijke Laura Tesoro kreeg een hoofdrol toegewezen in de Vlaamse versie. De zangeres leent haar stem aan 'Rebel', een beruchte emoticon die codes kan ontcijferen. Actrice Tiny Bertels spreekt de bekendste emoticon ooit in: het lachend gezichtje, 'Smilie' in de film. Samen beleven de figuurtjes een waar avontuur op een smartphone. 'Emoji' is vanaf 9 augustus in de bioscoop te zien.