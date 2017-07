Hans Herbots regisseerde Riviera: "Leuk, die topacteurs. Tot ze zich opsluiten in hun kamer"

Jolien Boeckx

Hans Herbots met onder meer Lena Olin. © Sky UK Limited.

Met de Britse dramareeks 'Riviera', sinds gisteren op Eén, heeft Hans Herbots zijn eerste grote internationale productie beet. De deur naar (veel) meer staat nu wijd open voor de Vlaamse regisseur en vriend van Lien Van de Kelder. Binnenkort komt er nóg een reeks voor BBC en HBO en contacten voor andere projecten zijn al gelegd. "Héél verleidelijk, maar ik ga alles rustig bekijken voor ik toehap."

"Ik keek ernaar uit om met zulke grote acteurs te mogen samenwerken", aldus Herbots over 'Riviera', waarvan hij de vijfde en de zesde aflevering regisseerde. "In het begin is dat wat aftasten, maar uiteindelijk is het heel goed gelukt. Ze deden allemaal heel erg hun best", vertelt hij. "Dan merk je natuurlijk wel het verschil tussen internationale en Vlaamse acteurs. Die wereldsterren moeten zich enkel bezighouden met het acteren op zich en worden enorm in de watten gelegd. Onze acteurs moeten alles wat erbij komt kijken, gewoon zélf doen", zegt Hans.



Het gekste dat hij op de set meemaakte, was met Lena Olin. "Op een gegeven moment wilde zij haar kleedkamer niet meer uitkomen omdat ze niet de juiste riem vond om aan te trekken. Uiteindelijk is er nog iemand naar de Hermès-winkel moeten gaan om een nieuwe te kopen", lacht de regisseur.



