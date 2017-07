James Cameron maakt docu over Titanic

Bewerkt door: ib

26/07/17

James Cameron voor een filmposter van 'Titanic'. © ap.

Twintig jaar na zijn hitfilm Titanic maakt James Cameron voor National Geographic een documentaire over het gezonken schip. De regisseur gaat in Titanic: 20th Anniversary na of hij het bij het maken van de film op alle fronten bij het rechte eind had.