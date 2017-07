Hollywood ruziet... over Henry Cavills snor

TK

25/07/17

De snor van acteur Henry Cavill is het onderwerp geworden van een ruzie tussen twee grote studio's in Hollywood. Warner Brothers wil dat de 34-jarige acteur zijn snor afscheert voor heropnames van de film 'Justice League'. Maar concurrent Paramount weigert mee te werken omdat Cavill midden in de opnames zit voor 'Mission: Impossible', waarvoor hij zijn snor en baard liet staan.