TRAILER: nieuwe thriller over beruchte seriemoordenaar is heel duister

video De naam Jeffrey Dahmer doet wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar de tiener ging in de jaren '70 de geschiedenis in als een van de jongste seriemoordenaars ooit. De thriller 'My Friend Dahmer' vertelt het verhaal van de beruchte moordenaar, necrofiel en kannibaal. En de trailer is huiveringwekkend.

In 1978 pleegde de 18-jarige Jeffrey Dahmer zijn eerste moord, drie weken nadat hij was afgestudeerd aan de middelbare school. Hij vermoordde jonge mannen voerde vervolgens ziekelijke experimenten met hen uit in zijn tuinhuis. Zo had hij seks met zijn overleden slachtoffers en at hij hen zelfs op. Van hun schedels maakte hij een 'altaar'. Dahmer zou tot 1991 doorgaan met moorden, tot hij eindelijk werd gevat. Jeffrey Dahmer © Marie Mgeysen.

Van clown tot killer Op school gedroeg Dahmer zich als de clown van de klas. Niemand had ooit kunnen denken dat hij tot gruwelijke moorden in staat was. Na zijn arrestatie stelden psychiaters vast dat Dahmer schizofreen was. Hij werd wel toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In de gevangenis werd hij echter doodgeslagen door een medegevangene. © reuters.

Film over jonge Dahmer 'My Friend Dahmer' focust op het leven van de jonge Jeffrey Dahmer, die gefascineerd was door beenderen. "De film vertelt het verhaal vóór het verhaal", verduidelijkt scenarist en regisseur Marc Meyers. Sommige scènes werden trouwens opgenomen in het huis van de echte Jeffrey Dahmer.

Disney-sterretje Ross Lynch neemt de rol op van de jonge Dahmer. Een opvallende keuze, omdat Lynch vooral bij jonge kijkers bekend is. De nu 22-jarige Lynch brak door als 'Austin' in de Disney-reeks 'Austin & Ally'. Het is vreemd om hem nu in een donkere rol te zien, al lijkt hij wel sprekend op de echte Jeffrey Dahmer. Links: Ross Lynch als Jeffrey Dahmer; rechts: de echte Jeffrey Dahmer © rv.

100% 'My Friend Dahmer' werd dit jaar al op het Tribeca filmfestival in New York getoond. De film werd al op lovende kritieken onthaald en krijgt de volle 100 procent op ratingwebsite Rotten Tomatoes. © Rotten Tomatoes.