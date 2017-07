Acteur Panoramix Claude Rich gestorven

Door: ESA

21/07/17 - 13u27 Bron: The Huffington Post

Claude Rich © reuters.

De Franse acteur en komieker Claude Rich is vandaag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft Huffington Post. Rich is bij ons vooral bekend voor zijn rol als Panoramix in de film 'Asterix & Obelix: Missie Cleopatra'.