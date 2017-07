Minister Gatz brengt bezoekje aan set 'Patser' in Antwerpen en regisseert scène

Bewerkt door: ADN

video Het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah vertoeft dezer dagen in Antwerpen voor de opnames van hun film 'Patser'. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) bracht de set maandag een bezoekje en mocht een korte scène regisseren. "Ze maken niet alleen goede films, ze brengen ook echt het Vlaanderen van vandaag in beeld", loofde Gatz achteraf El Arbi en Fallah.

El Arbi en Fallah kozen er vandaag in Borgerhout zoals steeds voor om de set en de straten errond niet te laten afsluiten, zodat ze zo waarheidsgetrouw mogelijke beelden van de buurt zouden verkrijgen.



Een zichtbaar zenuwachtige Gatz slaagde er toch in om in amper drie takes een scène te laten inblikken. "Het was een heel fijne ervaring", zei hij na afloop. "Het lijkt er hier allemaal wat chaotisch aan toe te gaan, maar iedereen weet heel goed wat hij moet doen."



Het Vlaams Audiovisueel Fonds ondersteunt 'Patser' met 650.000 euro. "We hebben de minister dan ook uitgenodigd om eens te komen kijken hoe dat geld besteed wordt", aldus El Arbi. "Ons budget blijft trouwens wel nog altijd erg beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld in Hollywood, maar daar heb je als regisseur wel veel minder vrijheid."