Jigsaw is terug! Dit zijn de eerste beelden van 'Saw 8'

15/07/17 - 12u38 Bron: Entertainment Weekly

© Lionsgate; Twitter.

Na de laatste 'Saw'-film dachten we dat het voorbij was, maar zeven jaar later is Jigsaw eindelijk terug! En de makers lichten al een klein tipje van de sluier op met wat foto's.

Kaap van 1 miljard Met een budget van 1 miljoen dollar slaagde James Wan er in 2004 in 100 miljoen dollar binnen te brengen. Ondertussen staat de teller van de 'Saw'-franchise bijna op het miljard. Binnenkort wordt die magische kaap ongetwijfeld overschreden met de achtste film, die 'Jigsaw' zal heten. Get your exclusive first look of #Jigsaw at @EW... https://t.co/OLGLRgKL3F — Saw (@SawMovie) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017