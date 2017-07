Belgische films op filmfestival van Locarno

Bewerkt door: ESA

12/07/17 - 16u29 Bron: Belga

President van het Locarno Festival Marco Solari © ap.

Op het filmfestival van het Zwitserse Locarno dingen twee Belgische films naar de felbegeerde Luipaarden, de prijzen die het filmfestival uitdeelt. Het programma van de intussen zeventigste editie van het filmfestival werd woensdag in Bern bekendgemaakt. 'Locarno' is vooral interessant voor liefhebber van de "onafhankelijke films" en loopt van 2 tot 12 augustus.

De twee Belgische deelnemers zijn 'Laissez bronzer les cadavres' van Hélène Cattet en Bruno Forzani, weerhouden in de niet-competitieve sectie Piazza Grande, en de kortfilm 'Kapitalistis' van Pablo Munoz Gomez, die wordt vertoond in de sectie Leopardi di Domani (De Luipaarden van Morgen). 'In Kapitalistis' wordt een vijfjarige duidelijk gemaakt dat de kerstman een kapitalist is; in 'Laissez bronzer les cadavres' staat een roof van 250 kilo goud centraal.



De Franse cineast Olivier Assayas leidt de jury die de prijzen toekent. Voor de Gouden Luipaard komen achttien speelfilms in aanmerking. In totaal worden meer dan 300 films vertoond.