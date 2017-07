VIDEO: De eerste trailer van 'De Kleine Vampier'

Bewerkt door: ib

12/07/17 - 07u00

Een beeld uit de trailer van 'De Kleine Vampier'. © eOneBelgium.

video Sven De Ridder (De Nachtwacht, K3 Dierenhotel...) en Juan Gerlo (Ghost Rockers) vertolken de stemmen van de gemene vampierenjagers in de animatiefilm 'De Kleine Vampier'. Entertainment One brengt de film vanaf 25 oktober uit in de bioscoop. Hier bij HLN.be kan je exclusief de eerste trailer bekijken.