Brusselse student strikt Nederlandse topactrice voor kortfilm (maar kan haar niet betalen)

Regisseur-in-spe Nelson Polfliet studeert dit jaar af aan Sint-Lukas, en ziet zijn afstudeerdproject groots in. De Brusselse student, die al een aantal prijzen won met zijn vorige kortfilm, wist niemand minder dan Willeke van Ammelrooy te strikken voor 'In the Palace'. Klein probleem wel: hij krijgt het budget niet helemaal rond.

Polfliets vorige kortfilm, 'Stacey en de alien', werd internationaal erg positief onthaald. De absurde prent sleepte vijftien festivalselecties in de wacht, en won onder meer een award voor beste scenario en een prijs voor beste fictiefilm. Kan al tellen, en dan moet hij nog afstuderen.



Het afstudeerproject van de beloftevolle regisseur vertelt het verhaal van Elvira, een 85-jarige vrouw die aan haar laatste levensdag bezig is. Ze heeft een exuberant leven achter de rug (ze was cabaretdanseres), maar verloor wel heel vroeg haar man Jean. Haar grootste wens is om hem nog één keer terug te zien. Aan de andere kant staat de duivel, die wegens het verdwijnen van het geloof steeds minder volk over de vloer krijgt in de hel. Hij trekt er dan maar zelf op uit in een oude mobilhome, op zoek naar biddende oude vrouwtjes die hij aan hun levenseinde kan helpen. Zo komt hij terecht bij Elvira.



Klinkt als een stevig concept, en Polfliet wil het zo professioneel mogelijk verwezenlijken. Dat kost echter handenvol geld. Voor de hoofdrol wist hij Willeke van Ammelrooy te strikken, maar hij kan haar gage niet betalen. En dan zijn er ook nog decors, kostuums, spots, camera's, transportbusjes, maaltijden, een hoop technici... Nelson stak al heel wat spaarcentjes in het project, maar komt daarmee niet toe. Daarom heeft hij een crowdfunding op poten gezet, die binnen drie dagen afloopt. Hij moet nog zo'n drieduizend euro ophalen tegen zaterdag om zijn doel te behalen, anders krijgt hij helemaal niets. Wie dat wil, kan hier een duit in het zakje doen.