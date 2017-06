Regisseur John G Avildsen van 'Rocky' en 'Karate Kid' overleden

Bewerkt door: jv

17/06/17 - 07u07 Bron: Belga

De Amerikaanse regisseur John G Avildsen, die 'Rocky' en de eerste drie 'Karate Kid'-films regisseerde, is op 81-jarige leeftijd overleden. De regisseur overleed aan pancreaskanker in Los Angeles, aldus zijn oudste zoon Anthony aan de Los Angeles Times.

Avildsen won in 1976 de Oscar voor de beste film en de beste regisseur voor 'Rocky', met in de hoofdrol een jonge Sylvester Stallone als de bokser Rocky Balboa. En ook zijn film 'The Karate Kid' kende een onverwacht box office succes, wat leidde tot een reeks films, een sequel en een remake.



De regisseur verwierf de reputatie van films te maken over 'losers' of 'underdogs' die op de ene of andere manier winnaars worden, aldus Variety. Andere films in zijn repertoire zijn onder meer 'Save the Tiger', 'Joe' en 'Inferno', de actiefilm met Jean-Claude Van Damme (1999).