The Putin Interviews: Oliver Stone geeft een uniek beeld van de Russische president

15/06/17 - 11u01 Bron: ANP

Oliver Stone © epa.

"Het is niet mijn doel om Poetin op andere gedachten te brengen, maar om te laten zien wat zijn gedachten zijn." Dat zegt de Amerikaanse filmmaker Oliver Stone, die het Russische staatshoofd de afgelopen twee jaar meerdere keren bezocht voor de portretreeks die National Geographic dit weekend in twee delen uitzendt.

De 70-jarige Oliver Stone (bekend van o.a. Wall Street en Scarface) zegt dat het weinig moeite kostte om Vladimir Poetin te overtuigen van een interviewserie. De Amerikaanse filmregisseur ontmoette de Russische leider al in 2014 tijdens de voorbereidingen op zijn politiek biografische film over de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden.



Nieuwsgierig

"Tijdens een van mijn vele bezoeken aan Moskou ontmoette ik Poetin en vroeg hem naar zijn standpunt in de kwestie. Ik vond hem meteen heel erg open, maar ook nieuwsgierig en hij toonde interesse voor mijn werk'', vertelt Stone, die daardoor het idee opvatte om een documentaire te maken over Poetin en zijn visie op de relatie van Rusland met de Verenigde Staten.



"Mijn producent kreeg tijdens de opnames van Snowden het budget rond voor The Putin Interviews. Een paar dagen na het draaien van de laatste scène voor Snowden waren we al in het Kremlin."



Stone interviewde Poetin meermaals uitgebreid tussen juli 2015 en februari 2017. Hij stopte dus nadat Donald Trump was beëdigd tot president van de Verenigde Staten. Stone: "Toen we begonnen wist ik niet waar dit zou eindigen. We daagden Poetin uit, op onconventionele wijze. Laten we naar hem luisteren, wat hij heeft te zeggen? Dat was mijn bedoeling. Pas sinds een paar weken is de documentaire af."



Over Snowden

Oliver Stone erkent dat Poetin bij de kijkers van zijn film sympathiek en menselijk overkomt, anders dan de Westerse media hem tonen. Stone: ''Poetin vertelt het Russische standpunt. Alles wat ik doorgaans over hem hoor, is negatief. Dit is een kans om zijn visies en analyses te delen met de rest van de wereld."



In The Putin Interviews gaat het onder meer over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de huidige monetaire politiek, staatsschulden, defensiebudgetten, de wapenwedloop, religies en het demoniseren van Rusland. Tussendoor laat Poetin (64) ook zien dat hij iedere dag aan fitness doet en speelt hij een wedstrijdje ijshockey mee, een sport die hij naar eigen zeggen pas sinds zijn zestigste levensjaar beoefent.



Te gast

In de film doet Poetin verder ook uitspraken over homoseksualiteit in zijn land, de bemoeienis van Rusland in Syrië en Oekraïne, maar ook over de persvrijheid en de vermeende invloed van Rusland op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Stone sprak Poetin in het Kremlin, maar ook in de auto en in Poetins presidentiële vliegtuig.



Oliver Stone krijgt in eigen land veel kritiek dat hij Poetin geen strobreed in de weg legde. Onterecht, vindt Stone. ''Het is niet mijn taak om Poetin op andere gedachten te brengen, maar om te laten zien wat zijn gedachten zijn. Ik kreeg toegang tot het Kremlin en ben daar te gast, daar hoort ook bij dat je beleefd en vriendelijk blijft naar je gastheer toe."



De Russische president Vladimir Poetin heeft overigens nog niets gezien van The Putin Interviews. Volgens Stone wacht Poetin op de Russische tv-première die komende week volgt.