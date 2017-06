Loop jij even sexy als Mitch en C.J? Schrijf je in voor de eerste Baywatch-run

Door: redactie

2/06/17 - 17u55

© rv.

Naar aanleiding van de nieuwe 'Baywatch'-film kun je dankzij 'Het Laatste Nieuws' op zaterdag 10 juni deelnemen aan een exclusieve survival run op het strand van Blankenberge. Waan jij je even sportief als David Hasselhof (Mitch Bucannon)? Schrijf jezelf en drie vrienden dan in voor een onvergetelijk avontuur!

In totaal zullen slechts 180 deelnemers hun eigen krachten leren kennen dankzij verschillende hindernissen zoals een sluip- en oploopnet, een indianenbrug, een pakladder en verschillenden evenwichtsoefeningen. De HLN-Baywatch-run is dus niet voor watjes. Maar: wie doorzet, wordt beloond! De winnaars krijgen een citytrip cadeau.



Als lid van het HLN-Baywatch-team krijg je van 'Het Laatste Nieuws' een rood Baywatch-badpak of -zwemshort. De Baywatch-run wordt afgesloten met een fuif in de 'Beach Club' met gratis hapjes, cocktails en een dj die de ene zomerhit na de andere draait.



Heb je zin gekregen om een dag in de voetsporen te treden van Pamela Anderson C.J. Parker of David Hasselhof? Geef je team dan hier op: