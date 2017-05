De filmversie van Baywatch is veel minder onschuldig

Door: Ab Zagt

De nieuwe cast van Baywatch: Dwayne Johnson, Ilfenesh Hadera en Kelly Rohrbach. © ap.

In de jaren 90 keken wekelijks een miljard mensen naar de serie Baywatch. De behaarde borst van David Hasselhoff en de in slow motion gefilmde deinende buste van Pamela Anderson prikkelden de fantasie. De filmversie met een nieuwe cast is veel minder onschuldig.

Bijna had Leonardo DiCaprio, toen nog een tiener, een belangrijke rol gekregen in de tv-serie Baywatch. Het was de bedoeling dat hij zoontje 'Hobie' zou spelen van Mitch Buchannon, de badmeester en alleenstaande vader die van vertolker David Hasselhoff na de politieserie Knight Rider een nog grotere televisiester maakte. Maar de hoofdrolspeler had bezwaren. Hoff, zoals de acteur tegenwoordig officieel heet, vond de toen nog volslagen onbekende DiCaprio te oud om zijn zoon te vertolken. Zelf was hij toen veertig. Liever had hij een zoon van een jaar of tien tegenover zich. De keuze viel op Jeremy Jackson, die na Baywatch niet echt een glansrijke carrière van de grond kreeg. Uit deze geschiedenis blijkt maar weer hoe groot de invloed van Hasselhoff was in een van de populairste televisieseries aller tijden. In het begin had niemand dat durven voorspellen.

Kelly Rohrbach al CJ Parker. © AP.

Ook de nieuwe cast van de speelfilmversie van Baywatch denkt met affectie terug aan de twee hoofdrolspelers uit de 243 afleveringen tellende reeks. Neem Kelly Rohrbach, een badpakmodel van Sports Illustrated dat ooit met DiCaprio uitging. Zij speelt in de film de aantrekkelijke en lieftallige redster C.J. Parker, als opvolgster van Anderson.



Geweld

"Ik herinner mij hoe ik als kind, zuigend op mijn duim, samen met mijn zussen naar de serie keek. Ik bewaar daar aangename herinneringen aan. Baywatch is een fenomeen in onze populaire cultuur.''



Baywatch was een serie die nooit over de schreef ging. Het geweld bleef binnen de perken, evenals de amoureuze escapades van de hoofdfiguren die met hun gebronsde lijven over het strand renden en aan de lopende band levens redden van strandgasten die te ver in zee waren gegaan.



Een speelfilmversie voor een hedendaags publiek stelt andere eisen aan de makers. De originele serie oogt vandaag de dag behoorlijk braaf en vooral nostalgisch. Daarmee, zo veronderstelden de producenten van de speelfilm, lok je tegenwoordig geen mensen meer de bioscoop in.



"De film moest dus gewaagder zijn", zegt spierbundel Dwayne Johnson, die de rol van Hasselhoff overnam als luitenant Mitch Buchannon. Hij is ook als producent bij de film betrokken. "De stunts moesten spectaculairder zijn en we wilden dat de personages zichzelf niet te serieus nemen."



Pikante humor

Door de pittige dialogen en pikante humor werd Baywatch in Amerika geen film voor alle leeftijden. Vooral een scène in een mortuarium waarbij Johnson en tegenspeler Zac Efron stuntelen met het geslachtsdeel van een vermoorde misdadiger dat pontificaal in beeld verschijnt, is niet voor iedereen verteerbaar.



Het is ondenkbaar dat zo'n fragment destijds op de buis verscheen. De serie kende trouwens ook zijn obstakels. Toen in 1996 de sekstape van Pamela Anderson en haar toenmalige echtgenoot Tommy Lee openbaar werd, wilden diverse omroepen de serie niet meer uitzenden. Als ook de adverteerders zich terug hadden getrokken was de serie kopje onder gegaan. Maar het tegendeel gebeurde. Door de enorme publiciteit die de privé-opnamen van Anderson kregen, schoten de kijkcijfers van Baywatch omhoog.



Het was natuurlijk onvermijdelijk dat de twee belangrijkste acteurs uit de serie ook hun opwachting maken in de speelfilm. Hasselhoff zit onder meer in de slotscène, waarin hij samen met Dwayne Johnson mijmert over een eventueel vervolg waarin hij ook weer als Mitch mee kan doen. Johnson heeft daar geen bezwaar tegen.



Ook Pamela Anderson verschijnt in beeld. Zij is heel even te zien in een klein fragment waarin zij in super-slow-motion door het beeld wandelt. De jonge cast was diep onder de indruk toen zij op de set verscheen. Rohrbach: "Ik vond het geweldig om haar te ontmoeten. Pamela kwam op mij over als een vrouw die niet met zich laat sollen. Zo las zij Dwayne de les omdat zij vond dat hij vegetarisch zou moeten eten. Dat zou ik nooit in mijn hoofd hebben gehaald."



Baywatch is vanaf 14 juni te zien in de Belgische bioscopen.