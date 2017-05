Adil en Bilall zeiden nee tegen 'Bad Boys 3'

TK

Adil El Arbi en Bilall Fallah starten vandaag in Antwerpen met de opnames van 'Patser'. Daarin speelt Matteo Simoni een Marokkaans-Antwerps boefje. Gisteren zat het regisseursduo in 'De Afspraak', waar het over hun Hollywoodavonturen van het afgelopen jaar ging.

Twee jaar geleden droomden Adil en Bilall nog van 'Bad Boys 3' met Will Smith. Maar toen ze die kans kregen, zeiden ze blijkbaar nee. "We wilden 'Patser' eerst draaien", klonk het. Voor 'Beverly Hills Cop 4' met Eddie Murphy zette het tweetal wél hun handtekening. Maar het resultaat hoeven we niet snel in de cinema te verwachten. "Alles duurt heel lang in de States. De casting is nog niet achter de rug. En Eddie Murphy hebben we nog maar één keer ontmoet." Met 'Patser' zal het iets sneller gaan, die film komt op 24 januari 2018 in de zalen.