Fans en sympathisanten eren Robbe De Hert tijdens benefietavond

Bewerkt door: jv

13/05/17 - 06u20 Bron: Belga

© photo news.

De Antwerpse Arenbergschouwburg staat vanavond volledig in het teken van filmregisseur Robbe De Hert, voor wie fans en sympathisanten een benefietavond organiseren. Bezoekers kunnen tijdens "De nacht van Robbe" films uit het oeuvre van De Hert bekijken die al decennia lang nergens meer vertoond werden. Daarnaast staan er een hele reeks optredens en gesprekken gepland, met de medewerking van een schare muzikanten, zangers, acteurs, regisseurs, schrijvers, dichters, schilders en grafici.

De Hert, 74 intussen, kampt al jaren met gezondheids- en financiële problemen en uit enkele interviews die de regisseur van onder meer "Lijmen/Het Been" en "Blueberry Hill" vorig najaar deed, bleek dat hij zijn droomproject "Hollywood aan de Schelde" niet zou kunnen afwerken zonder hulp. "Hollywood aan de Schelde" moet een uitgebreide documentaire worden over de geschiedenis van de Belgische film en De Hert heeft er al vele tientallen uren aan onafgewerkt materiaal voor klaarliggen, maar hij zou ook nog een bijkomend luik willen maken over de meest recente ontwikkelingen en figuren.



Enkele fans zetten een crowdfundingactie op voor het project en dat leverde al 40.000 euro op. "De Nacht van Robbe" moet het sluitstuk worden van de actie, maar is vooral bedoeld om De Hert ook vooruit te helpen in zijn persoonlijke situatie. Onder anderen Tom Barman, Jeroen Olyslaegers, Maarten Inghels en Vitalski zullen vanavond op een van de podia in de Arenbergschouwburg te zien zijn en je kan er ook (gerestaureerde) films van De Hert bekijken. Tickets kosten 20 euro en hoewel de voorverkoop vlot liep, zullen er volgens de organisatie nog tickets beschikbaar zijn aan de kassa.