13-jarige 'Stranger Things'-actrice in tranen na ontvangst MTV award

MVDC

8/05/17 - 17u33 Bron: ANP, BuzzE

'Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown tijdens haar speech op de MTV awards. © Kos.

Millie Bobby Brown, beter bekend om haar rol als Eleven in de Netflix-serie 'Stranger Things', heeft gisteren de MTV Movie Award gewonnen voor beste actrice in een serie. Het is de eerste keer dat de 13-jarige Britse in haar eentje in de prijzen viel om haar acteerwerk.