Afrika filmfestival: Lifetime Achievement Award voor Eriq Ebouaney

7/05/17 - 01u45 Bron: Belga

© Afrika Filmfestival .

De Franse acteur met Kameroense roots Eriq Ebouaney heeft zaterdagavond tijdens de slotavond van het Afrika Filmfestival in Leuven een Life Time Achievement Award overhandigd gekregen. Ebouaney, wiens foto ook de affiches sierde voor dit festival, speelde reeds in meer dan 100 films en is bij het brede publiek vooral bekend door zijn hoofdrol in de film 'Lumumba' die hem in Afrika een 'iconische status' bezorgde.

Ebouaney speelde naast filmrollen ook in de theatergezelschappen Théatre du Boulevard en Cie La Baignore. Hij raakte bij het grote publiek pas bekend door zijn rol van Lumumba in de gelijknamige film van Raoul Peck en van de 'bad guy' in 'Femme Fatale' van Brian de Palma. Hij speelt ook in 'Maman (s)' van Maïmouna Doucouré die dit jaar in Frankrijk de César voor de beste kortfilm kreeg en recent nog in de Belgische film 'Le Passé devant nous' van Nathalie Teirlinck. In het verleden werkte hij al samen met sterren zoals Gérard Depardieu, Jean Reno, Orlando Bloom, Liam Neeson, John Malkovich, Antonio Banderas, Brian de Palma...



De afgelopen dagen werden op het festival al verschillende prijzen uitgereikt. De Prijs van de Vlaamse Unesco Commissie België gaat uit naar de documentaire 'Les deux visages d'une femme Bamiléké' van Rosine Mbakam. De laureaten van de Artist Award voor artistieke talenten van Afrikaanse origine, die in ons land actief zijn, zijn hedendaags beeldend kunstenaar Aimé Ntakiyica en zangeres Vévé 'Shake' Mazimpaka ('La Fille d'Ernest').



De Young African Film Makers Awards (YAFMA), bedoeld om jong Afrikaans filmtalent in de kijker te zetten, zijn voor 'Le troisième vide' (Eddy Munyaneza, Burundi), 'Trash Cash' (Wilberforce Muhazura, Oeganda) en 'Point de vue' (Frank Thierry Lea Malle, Kameroen).



Apartheid

Zaterdagavond werd ook bekendgemaakt dat 'A United Kingdom' van Amma Asante de laureaat is van de Publieksprijs. De film is gebaseerd op waargebeurde feiten en speelt zich af in 1947 in het Zuid-Afrikaanse buurland Botswana en vertelt het verhaal van de relatie tussen prins Seretse Khama en de Londonse kantoorbediende Ruth Williams. Hun trouwplannen stuiten op veel verzet niet alleen van hun families maar ook van de Britse en Zuid-Afrikaanse regering die net de apartheid had ingevoerd.



De prijs van de internationale studentenjury ging uit naar de film "They Will Have to Kill Us First' van Johanna Schwartz die het verhaal vertelt van het verzet van musici tegen het verbod op muziek dat de jihadisten in 2012 in het noorden van Mali invoeren.