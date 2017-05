Sekssymbool Daliah Lavi overlijdt op (vermoedelijk) 74-jarige leeftijd

EB

4/05/17 - 21u23 Bron: DPA

Daliah Lavi met Woody Allen in de James Bond-parodie 'Casino Royale' uit 1967. © anp.

De Israëlische zangeres en actrice Daliah Lavi (echte naam Daliah Lewinbuk) is woensdag op (vermoedelijk) 74-jarige leeftijd overleden. In de jaren zestig gold zij samen met onder meer Brigitte Bardot en Ursula Andress als een van de bekendste niet-Amerikaanse sekssymbolen uit de filmwereld.

Dahlia Lavi werd wellicht op 12 oktober 1942 geboren in Haifa in Israël, al vermelden sommige bronnen ook 1940 als geboortejaar. Ze startte haar professionele loopbaan als model, maar werd al snel door filmproducers ontdekt. Tussen 1960 en 1971 speelde ze mee in zowat veertig films, waaronder 'Old Shatterhand' (1964), 'Lord Jim' (1965) en de James Bond-parodie 'Casino Royale' (1967). Ze was onder meer samen met grote sterren als Yul Brynner, Peter O'Toole, David Niven en Peter Sellers op het witte doek te zien.



Vanaf 1969 nam haar carrière als zangeres een hoge vlucht. Ze zong in verschillende talen, maar was vooral in Duitsland erg succesvol. Ze scoorde daar onder meer met songs als 'Oh, wann kommst Du?' en 'Willst Du mit mir gehen?'.



Voor België op liedjesfestival

Toch vertegenwoordigde ze in 1970 België op het World Popular Song Festival, een intussen verdwenen internationaal liedjesfestival in de Japanse hoofdstad Tokio. Daliah Lavi bereikte er voor ons land de dertiende plaats met het nummer 'Prends L'amour'. Ze nam daarna onder meer ook een Duitse (Liebeslied jener Sommernacht) en Engelse (Love's song) versie van dat lied op.



Haar laatste hit scoorde ze in 1984 met 'Ich wollt' nur mal mit dir reden', een Duitse vertaling van de Stevie Wonder-song 'I Just Called to Say I Love You'.



Lavi overleed gisteren in Asheville, in de Amerikaanse staat North Carolina, waar ze sinds 1992 samen met haar man woonde.