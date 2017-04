Francis Ford Coppola: 'Godfather zou nu niet meer gemaakt worden'

LDL

1/05/17 - 03u25 Bron: ANP

© getty.

Filmstudio's zouden een film als The Godfather vandaag de dag niet meer aandurven. Dat zei Francis Ford Coppola dit weekend bij de viering van het 45-jarige jubileum van de film, meldt The Hollywood Reporter.

De regisseur van de legendarische film rekende tijdens het evenement op het Tribeca filmfestival uit dat de 6.5 miljoen dollar die The Godfather in 1972 kostte, nu ongeveer 38 miljoen dollar zou zijn. "Daar zou een van de grote studio's voor nodig zijn. Maar die zouden in deze tijden nooit groen licht geven. Niets krijgt groen licht tegenwoordig als het geen Marvel superheldenfilm is."



Voor het panel kwamen Coppola, Al Pacino, Diane Keaton, Robert De Niro, James Caan, Talia Shire en Robert Duvall eenmalig samen.