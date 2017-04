Acteur Dick Van Dyke heeft kritiek op het vele geweld in de moderne cinema

AJA

17/04/17 - 16u38 Bron: Daily Mail

Dick Van Dyke speelde één van de hoofdrollen in de Disney-film 'Mary Poppins' © AP.

Acteur Dick Van Dyke (91), één van de hoofdpersonages in de familiefilm 'Mary Poppins', is niet te spreken over de films van tegenwoordig. Er is volgens de acteur te veel geweld in de nieuwe Hollywoodfilms.

"De familiefilms zijn niet meer hetzelfde sinds Walt Disney stierf", vertelt de acteur aan de krant The Guardian. "Ik heb echt schrik voor welke films mijn kleinkinderen gaan te zien krijgen."



Van Dyke: "Walt Disney was een kind in hart en nieren. Hij was creatief en had een geweldige verbeelding. We waren beiden kinderen op zoek naar onze innerlijke volwassenheid. Walt zei dat kinderen graag bang zijn. Het is een heerlijk gevoel. Maar hij deed het met heksen en kwade koninginnen. Nu tonen ze bloed en veel geweld."



Volgens de acteur draait het allemaal rond geld. "Het is echt toegeven aan de slechtst mogelijke smaak. Ik denk niet dat er op dit moment iemand zijn verantwoordelijkheid neemt."



Zelfs de Harry Potter films zijn volgens hem te gewelddadig. De acteur vindt dat films en videogames een grote impact hebben op het gedrag van een kind. "Als ik naar een cowboyfilm ging kijken, speelden we thuis de scènes van de film na."



Momenteel is de acteur bezig met de opnames van 'Mary Poppins Returns'. Ook Emily Blunt, Meryl Streep en Colin Firth spelen mee in de nieuwe film van Disney.