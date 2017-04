Eindelijk: Disneyfilm Frozen keert terug op Netflix

Bewerkt door: FT

De populaire Disneyfilm Frozen staat sinds deze week weer op streamingdienst Netflix. In maart 2016 ontstond veel ophef op sociale media over het verdwijnen van de kinderfilm. Netflix liet weten dat de licentie van de animatieprent verlopen was.

Veel jonge kinderen die de film met grote regelmaat bekeken, waren volgens ouders plots helemaal ontroostbaar: Frozen was sinds maart vorig jaar nergens meer op Netflix te vinden.



Vooral het feit dat de streamingdienst het verdwijnen van de animatiefilm niet van tevoren had aangekondigd, leidde tot erg veel ongenoegen. De licentie van Frozen was echter verlopen, liet Netflix later weten. Nu is er gelukkig opnieuw goed nieuws, want Frozen valt er sinds deze week weer te bekijken.



De film is nog altijd een van de meest geliefde Disneyprenten van de afgelopen jaren. Met een wereldwijde opbrengst van 1,3 miljard dollar is het zelfs de meest succesvolle animatietitel ooit. Frozen is gebaseerd op het sprookje 'De Sneeuwkoningi'n van Hans Christian Andersen en vertelt over een prinses die de gave heeft alles in sneeuw en ijs te veranderen. Prinsessen Elsa en Anna zijn mateloos populair en behoren ook in Disneyland Parijs tot een van de grootste trekpleisters.